Le film d'horreur "Us" affole le box-office nord-américain

Le film d'horreur "Us" a connu un premier week-end d'exploitation ébouriffant, qui lui permet de s'emparer dès sa sortie de la tête du box-office américain, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Ce thriller glaçant mettant aux prises les membres d'une famille américaine avec leurs doubles malveillants a récolté 71,1 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada, l'un des meilleurs démarrages de l'histoire pour un film du genre.

Un nouveau succès se dessine donc pour son réalisateur Jordan Peele, dont le premier film d'horreur, "Get Out", lui avait valu en 2018 l'Oscar du meilleur scénario original.

"Us" a délogé de la première place le film "Captain Marvel", dans lequel l'actrice oscarisée Brie Larson incarne une ancienne pilote d'élite dotée de super-pouvoirs.

Ses 34,3 millions de dollars du week-end portent néanmoins son total à 320,7 millions depuis sa sortie il y a trois semaines.

La troisième marche du podium est occupée, avec 8,8 millions de dollars en trois jours, par le film d'animation des studios Paramount "Le parc des merveilles", dans lequel prend vie le parc d'attractions imaginé par la petite June. Il a récolté 29,2 millions en deux semaines.

Il devance de peu "Five Feet Apart" --quatrième avec 8,5 millions de dollars--, qui raconte l'histoire d'amour de deux adolescents, Stella (Haley Lu Richardson) et Will (Cole Sprouse), souffrant tous deux de mucoviscidose. Il a généré 26,3 millions en deux semaines.

Désormais cinquième, "Dragons 3: Le monde caché" a rapporté 6,5 millions de dollars au cours du week-end et 145,7 millions en cinq semaines. Le film d'animation du studio DreamWorks réunit pour la troisième et dernière fois le jeune viking Harold et son dragon Krokmou.

Voici le reste du Top 10:

6- "A Madea Family Funeral": 4,4 millions de dollars (65,8 millions de dollars en quatre semaines)

7- "No Manches Frida 2": 1,8 million (6,6 millions en deux semaines)

8- "Gloria Bell": 1,6 million (2,3 millions en trois semaines)

9- "La Grande Aventure Lego 2": 1,2 million (103,4 millions en sept semaines)

10- "Alita: Battle Angel": 1,1 million (83,8 millions en six semaines)