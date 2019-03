Washington teste avec succès un système antimissiles intercontinentaux

(Belga) Les Etats-Unis ont annoncé avoir testé lundi avec succès un intercepteur de missiles intercontinentaux (ICBM) similaires à ceux testés par la Corée du Nord.

Le test portait sur l'interception de deux missiles ICBM lancés à quelques secondes d'intervalle et l'intercepteur au sol "a frappé avec précision, comme il a été conçu pour le faire", a expliqué l'Agence américaine de défense antimissile (MDA) dans un communiqué. L'ICBM "hostile" a été lancé depuis un centre d'essai situé dans les îles Marshall, à 6.500 km de la côte ouest des Etats-Unis, et les intercepteurs ont été lancés de la base aérienne de Vandenberg, en Californie, a précisé l'agence. "Ce test démontre que nous avons une dissuasion valable et crédible face à une menace très réelle", a commenté le directeur de l'agence, le général Samuel Greaves. La Corée du Nord a réalisé en 2006 son premier essai nucléaire. En 2017, elle a affirmé pouvoir monter une charge nucléaire sur un missile intercontinental capable d'atteindre les Etats-Unis. (Belga)