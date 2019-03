La fin du plastique en Wallonie, c’est demain: voici le calendrier

La région wallonne avance dans son combat contre le plastique. Un calendrier est désormais établi. A partir du 1er janvier 2021, dans un peu moins de 2 ans, les couverts, touillettes, pailles, gobelets et tasses en polystyrène expansé seront interdits dans les établissements publics. Un an plus tard, l'interdiction s'étendra aux assiettes et aux récipients alimentaires.



Tout le secteur Horeca sera concerné ainsi que les événements ponctuels, les foodtrucks et les cantines des collectivités, par exemple. Le concept d'"établissements ouverts au public" est donc large. Des dérogations pourront être prévues pour les centres de soins de santé.

La nouvelle règlementation ne sera pas forcément facile à appliquer partout, considère Thierry Neyens, le président de la Fédération wallonne de l'Horeca : "Tout ce qui est en lien avec les supports d’emballages à emporter et de réception, tous les événements, cela c’est un secteur qui risque évidemment d’être plus impacté. Dans la restauration traditionnelle moins, le consommateur est le juge principal et c’est lui qui fera le choix d’aller dans un établissement ou dans un autre par rapport à un respect de cette réglementation."

À noter que la 5ème édition du Grand Nettoyage de printemps se tiendra du 29 au 31 mars en Wallonie.