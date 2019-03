Vol à main armée à Bruxelles: reconnaissez-vous cet individu? (vidéo)

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le vendredi 18 janvier 2019 vers 19h55, à Bruxelles, un vol à main armée a été commis au magasin "Okay" situé rue du Grand-Serment.

En fin de journée, peu avant sa fermeture, un individu s'approche du magasin un sac à la main. Il patiente un court instant devant l'entrée, il saisit l'arme cachée dans son sac et pénètre dans le commerce. Il se précipite vers la caisse et menace l'employé avec son arme. Des clients effrayés quittent le commerce et prennent la fuite pendant que l'individu vole le contenu de la caisse en le déversant dans son sac. Une fois le butin en sa possession, il prend la fuite en direction de la rue Antoine Dansaert.

L'auteur est âgé d'une trentaine d'année et est de corpulence mince Il a le visage fin et creusé. Il porte une barbe naissante.

Au moment des faits, il était vêtu d'un jean délavé, d'un sweat à capuche gris avec une inscription sur le torse et d'une casquette foncée.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

Cet avis est disponible sur www.police.be