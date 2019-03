Nathalie Loiseau investie tête de liste LREM en France

(Belga) La ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau est investie en tête de la liste LREM aux Européennes, avec l'écologiste Pascal Canfin en deuxième position, a-t-on appris mardi de source proche de la majorité.

Parmi les suivants figurent la directrice de la Maison de l'Europe à Rennes, Marie-Pierre Vedrenne (MoDem, n°3), le président des Jeunes Agriculteurs (JA) Jérémy Decerle (n°4), la navigatrice Catherine Chabaud (n°5), la sénatrice Agir Fabienne Keller (n°7) et le journaliste Bernard Guetta (n°8). Le directeur de campagne, Stéphane Séjourné, est en 7e position, et Gilles Boyer, le conseiller politique du Premier ministre Edouard Philippe, est en 12e position. Enfin Pascal Durand, qui a été secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts (EELV) de 2012 à 2013, est en 18e position. Les sondages accordent actuellement à la liste LREM-MoDem autour de 23% d'intentions de vote, ce qui correspondrait peu ou ou prou au même nombre d'élus. Parmi les 30 premiers candidats de la liste, 7 viennent des rangs du MoDem. Le parti Les Républicains (LR) a été le premier à réagir à la composition de cette liste, dont l'annonce officielle est prévue vers 16H30. "La liste LREM est un concentré du pire de ce que le macronisme peut produire: Loiseau, une techno fédéraliste pro-GPA en tête, et Canfin, ancien ministre de Hollande anti-capitaliste et pro-immigration derrière! Le seul vote crédible et constructif est @lesRépublicains", a tweeté la porte-parole Lydia Guirous. (Belga)