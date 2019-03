Les trains un peu plus ponctuels en février

(Belga) Les trains ont été un peu plus ponctuels sur le réseau belge en février dernier. Au total, 90,2% des trains sont arrivés à l'heure (retard de moins de six minutes), selon les chiffres du gestionnaire du réseau Infrabel et de la SNCB. En février 2018, la ponctualité était de 87,3%.

Les retards étaient principalement attribués à la SNCB (36,3%), à des tiers (35,9%) et à Infrabel (23,8%). Moins de trains ont été supprimés en février: 2.115 contre 3.446 un an auparavant. Beaucoup de trains avaient été supprimés le 27 février 2018 en raison de la grève intersectorielle du syndicat sociales CGSP-Cheminots. La découverte d'un corps à La Hulpe (1.900 minutes de retard), une avarie de train à Bruxelles-Central (1.756 minutes) et le heurt d'une personne à Sainte (1.665 minutes) ont occasionné le plus de retards sur le réseau en février.