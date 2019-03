Le président congolais Tshisekedi aux Etats-Unis la semaine prochaine

(Belga) Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, se rendra la semaine prochaine aux Etats-Unis où il sera notamment reçu par le chef de la diplomatie Mike Pompeo, a annoncé mardi le département d'Etat américain.

Contrairement à la coutume pour un chef d'Etat, ce n'est pas la Maison Blanche qui a rendu publique cette visite, ce qui semble suggérer qu'aucune rencontre n'est prévue à ce stade avec Donald Trump. Prié de dire si le président congolais serait reçu par son homologue américain ou d'autres responsables de la Maison Blanche, le porte-parole de la diplomatie américaine Robert Palladino a répondu n'avoir "rien à annoncer" à ce sujet pour l'instant. Pendant sa visite, du 3 au 5 avril, Félix Tshisekedi "sera reçu par le secrétaire d'Etat Pompeo et d'autres membres du gouvernement et hauts responsables américains", a-t-il dit. L'ancien opposant a remporté l'élection présidentielle et a succédé le 24 janvier à Joseph Kabila en présence de son prédécesseur, lors de la première transmission pacifique du pouvoir dans ce vaste pays d'Afrique centrale à l'histoire politique tumultueuse et secoué par de nombreux conflits. "Nous sommes déterminés à travailler avec lui pour la mise en oeuvre de son programme visant à combattre la corruption, renforcer l'Etat de droit, améliorer la sécurité, protéger les droits humains et promouvoir la croissance économique par une hausse des investissements étrangers et du commerce, notamment avec les Etats-Unis", a déclaré Robert Palladino devant la presse à Washington. "Nous soutenons l'engagement du président Tshisekedi à apporter le changement que le peuple congolais réclame et mérite", a-t-il ajouté. La coopération pour venir à bout de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC sera aussi à l'ordre du jour. (Belga)