Nouveau le 1er avril - Fin de la période transitoire pour les nouveaux véhicules interdits en Région bruxelloise

(Belga) La période d'adaptation prévue pour les nouveaux véhicules interdits de circuler en Région bruxelloise prendra fin le 1er avril. Tout automobiliste circulant avec un véhicule interdit dans la zone basse émission s'exposera à des amendes.

Depuis le 1er janvier, les véhicules diesel de norme Euro 2 et les véhicules à essence Euro 0 et Euro 1 se sont ajoutés à la liste des véhicules déjà interdits dans la zone basse émission (LEZ) de la Région bruxelloise. Le non-respect des critères d'accès à la zone entraîne une amende de 350 euros. Toutefois, une nouvelle amende ne peut être perçue que 3 mois après la précédente. Un maximum de 4 amendes par véhicule peut donc être octroyé, indique la Région bruxelloise. Tous les véhicules sont concernés par la mesure. Pour tous les véhicules immatriculés à l'étranger, l'enregistrement est obligatoire via le site internet lez.brussels. Tout véhicule immatriculé à l'étranger entrant dans la zone sans être préalablement enregistré est passible d'une amende de 150 euros, même si le véhicule respecte les conditions d'accès de la LEZ, avertit la Région bruxelloise. Pour les véhicules immatriculés en Belgique, aucune démarche n'est nécessaire. (Belga)