Météo - Une alternance d'éclaircies et de nuages

(Belga) Mercredi matin,la grisaille laissera place à quelques éclaircies, surtout sur le centre et l'est du pays. En cours de journée, les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux, mais le temps restera souvent sec. Quelques gouttes sont possibles sur le nord­-est, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes et 12 degrés en plaine. Le vent s'orientera au secteur nord à nord-ouest et deviendra même modéré l'après­ midi à la côte. Jeudi, la journée pourrait à nouveau débuter avec un peu de brume ou quelques bancs de brouillard locaux. Ensuite, des éclaircies se développeront, mais le ciel deviendra rapidement très nuageux avec une augmentation du risque d'averses à partir du nord du pays dès la mi­ journée. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés. (Belga)