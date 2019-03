Le pape au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice début septembre

Le pape François va effectuer début septembre un voyage de six jours au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice, un déplacement placé sous le signe de la paix.

"Sa Sainteté le pape François effectuera un voyage apostolique au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice, du 4 au 10 septembre, visitant les villes de Maputo au Mozambique, Antananarivo à Madagascar et Port-Louis à Maurice", a annoncé le Saint-Siège, qui détaillera ultérieurement le programme.

Des rumeurs circulaient sur un voyage du pape au Mozambique et à Madagascar ces derniers mois, mais l'ajout de l'île Maurice, dans l'Océan indien, constitue une surprise. Les thèmes retenus pour chacun des trois pays visités font tous apparaître la question de la "paix".

Le déplacement au Mozambique prend une tonalité particulière après le passage dévastateur du cyclone Idai en Afrique australe il y a deux semaines.

Le Mozambique a confirmé mercredi l'apparition redoutée du choléra dans la région de Beira (centre), alors que le cyclone a fait près de 500 morts et des centaines de milliers de sans-abri dans le pays.

"A ces populations qui me sont chères, j'exprime ma douleur et ma proximité", avait souligné le pape François lors d'une audience sur la place Saint-Pierre la semaine dernière.

Fin février, un éminent prêtre mozambicain avait confirmé la prochaine visite papale, plus de 30 ans après celle en 1988 de Jean Paul II, venu constater les ravages d'une longue et sanglante guerre civile.

"Je peux vous dire un secret (...), cette année nous recevrons une visite très spéciale. Le pape François sera ici parmi nous cette année", avait dévoilé Giorgio Ferreti, le prêtre de la cathédrale de Maputo à des fidèles.

Le président mozambicain Filipe Nyusi avait invité le souverain pontife durant un déplacement au Vatican en septembre dernier. "Si je suis toujours vivant", aurait répondu le pape sur le ton de la plaisanterie.

- Encouragement pour les jeunes -

Le cardinal de Madagascar, Désiré Tsarahazana, avait annoncé la venue du pape dans son île de l'océan Indien, alors qu'il participait en novembre au Vatican à un synode consacré aux jeunes.

"C'est un encouragement pour tout le monde, particulièrement pour les jeunes", avait commenté le prélat, créé cardinal par le pape François en mai dernier.

Le cardinal malgache avait expliqué que les jeunes participaient beaucoup à la vie de l'Eglise. "Mais la réalité qu'affrontent les jeunes chez nous, c'est l'extrême pauvreté, c'est le chômage qui les attend après leurs études, le découragement à cause de la corruption qui gangrène notre pays".

"N'ayant pas confiance en l'appareil judiciaire, les jeunes se livrent à la violence et à la justice populaire", avait regretté le cardinal.

Le pays affiche un taux d'extrême pauvreté de 76,2% en 2017. La moitié des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique.

A chaque hiver austral, le pays connaît une épidémie de peste, qui a été plus virulente et a gagné les villes en 2017, provoquant plus de 200 morts.

Selon un communiqué du diocèse de Saint-Louis à Maurice, le pape sera sur cette petite île touristique le 9 septembre.

Le pape Jean-Paul II (1978-2005) avait visité Madagascar et Maurice en 1989 au cours de deux voyages.