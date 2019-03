La E19 bloquée durant plusieurs heures à Mons après un accident impliquant deux camions

Un accident a provoqué d'importants soucis ont perturbé sur la E19 aux environs de Mons. Les embouteillages ont duré une bonne partie de l'après-midi.

Plusieurs automobilistes nous ont signalé d'importants embouteillages sur l'autoroute E19, dans le sens Mons-Valenciennes. "Je suis à l'arrêt depuis 16h20 et il est 18h, il n'y a que des camions autour de moi", nous a dit Philippe, via le bouton orange Alertez-nous. "Il y a un énorme bouchon sur la E19 direction Mons à partir de La Louvière, que se passe-t-il?", demandait l'un d'eux via le bouton orange Alertez-nous vers 17h. "La circulation est complètement à l'arrêt sur l'autoroute de Houdeng à Nimy, disait une autre conductrice au même moment. Je suis sortie vers Liège, mais ça semblait bouchonner au-delà". "Il y en a pour plus d'1h30 de bouchons", estimait un autre automobiliste vers 17h30.

Sur son site internet, la police de la route a confirmé la survenue d'un accident à la borne kilométrique 58.7. "Deux camions sont impliqués, écrivait la police à 18h. La circulation est fortement ralentie : il y a plus de 8km de files dans les deux sens".

Vers Bruxelles, la circulation a été rouverte vers 16h40, mais des files ont persisté. "Une déviation est difficile, il est donc conseillé d'éviter le secteur", recommandait la police.

Vers 19h, il semblait que la voie avait été dégagée, mais des ralentissements étaient toujours présents.