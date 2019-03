Christian Quesada, champion des "12 coups de midi", en prison: il aurait détenu et diffusé des images à caractère pédopornographique

Selon nos confrères de RTL France, le grand champion de l'émission "12 coups de midi", Christian Quesada, est inculpé pour "détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique". Il va passer sa première nuit en prison.

Le vainqueur des 12 coups de midi de TF1, Christian Quesada, a été arrêté par la police française. Ces deux derniers jours, des perquisitions ont été menées à son domicile. Selon nos confrères de RTL France, les enquêteurs y ont trouvé des milliers d'images et de vidéos à caractère pédopornographique. Christian Quesada aurait également diffusé des documents sur les réseaux.

Une jeune fille serait à l'origine des poursuites. Elle aurait dénoncé Christian Quesada pour tentative de corruption de mineur. Cette plainte aurait été déposée il y a un an et demi.

Pour rappel, Christian Quesada a été remarqué après avoir brillé dans plusieurs émissions, dont Des chiffres et des lettres et les 12 coups de midi. Présentant une culture générale hors normes, ce Français a expliqué dans son livre intitulé "Le Maître de midi", avoir eu une scolarité très difficile. Il a quitté l'école a 15 ans, a connu la drogue et la rue. Dans ce marasme, il a lu et relu des encyclopédies, se forgeant ainsi des connaissances exceptionnelles.

Ses participations aux 12 coups de midi lui ont permis d'empocher 800.000 euros.