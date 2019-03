Le rendez-vous chez le dentiste, une habitude à inculquer dès le plus jeune âge: "Le bébé ou le tout petit peut déjà venir"

Le Grand hôpital de Charleroi organise le "Printemps des dents", afin d'inculquer à plus de 200 enfants d'écoles primaires les bons gestes pour soigner son hygiène bucco-dentaire et éviter les problèmes dès le plus jeune âge. Cela passe par le brossage des dents mais aussi l'alimentation.

Le premier conseil donné aux enfants est de se brosser les dents 3 fois par jour: avant d’aller se coucher, c’est le plus important, mais également après chaque repas si possible. Il est également conseillé d’aller 2 fois par an chez le dentiste, et le plus tôt possible est le mieux. "Le bébé ou le tout petit peut déjà venir. D'abord, ils voient notre tronche à nous, ils s'habituent à ce décor un peu particulier, aux odeurs qu'il y a, au bruit qu'il y a, et on peut déjà commencer à faire ces consultations qui sont évidemment efficaces pour la maman, parce qu'elle va repartir avec une méthodologie de brossage. Un petit bébé, on le prend la tête sur son ventre, on lui brosse les dents à l'envers, on lui tient un peu ses bras et ses jambes. Il y a beaucoup de choses à faire, le plus tôt possible", explique Stéphanie, Wurmser, dentiste.

Rincer peu pour garder un peu de dentifrice dans la bouche

Les parents doivent aider les enfants le plus longtemps possible à se brosser les dents et ensuite leur apprendre les bons gestes. "Le temps d'un brossage, c'est le temps d'une chanson, trois minutes, et puis, bien brosser en faisant des petits ronds. Il y a les trois étapes: devant, sur les côtés, et les plateaux des dents, à l'intérieur des dents aussi. On rince, peu, parce que le conseil des dentistes c'est de rincer peu pour garder un peu de dentifrice dans la bouche, pour le fluor, et caetera", détaille Chantal Pierrard, infirmière pédiatrique.





"Pour ne pas avoir des caries et être en bonne santé"

Il faut également penser à changer la brosse à dents tous les 2 à 3 mois. Des conseils que les enfants semblent bien intégrer. "Deux fois par jour, je me brosse sur les côtés, et au milieu", explique un jeune garçon. "De haut en bas, à droite à gauche, et je fais des petits ronds", dit un autre. Une petite fille explique pourquoi il faut se brosser les dents correctement: "Pour ne pas avoir des caries et être en bonne santé".





Eviter les sucreries

Attention également à l’alimentation… idéalement pas plus d’une sucrerie par jour. "On va éviter tout ce qui est soda, boissons sucrées, tous les bonbons, les chocolats, les biscuits sucrés, donc des biscuits à la confiture , et on va vraiment préconiser tout ce qui est produits laitiers, comme un yaourt, du lait, les fruits bien sûr, et à la limite, les tartines, qu'on oublie souvent", dit Sandrine Sartori, diététicienne.





"A partir de 18 ans, le système se complique"

En cas de problème, les visites et soins dentaires jusqu'à 18 ans sont intégralement remboursés ou gratuits si le dentiste pratique le tiers payant. "A partir de 18 ans, le système se complique, puisqu'il y a actuellement ce qu'on appelle le trajet de soins, qui a été mis en place, et qui nécessite que le patient aille chaque année une fois chez le dentiste pour pouvoir avoir un remboursement normal l'année suivante", explique Jean-François Falys, dentiste.

A partir de l’âge adulte, Il est conseillé d’effectuer un détartrage une fois par an et d’utiliser au quotidien du fil dentaire.