Mouscron: une personne décède dans un night shop, trois individus activement recherchés

"Des morts dans la Grand-Rue à Mouscron dans un night shop", nous informe ce matin Yasemina, via le bouton orange Alertez-nous.

Nous avons contacté la police de Mouscron. Elle confirme qu’une personne est décédée tôt ce matin. "L’appel a eu lieu à 5h20. Les faits se sont passés Grand-Rue, numéro 100. On est là à quasiment 200 mètres de la France". Une instruction a été ouverte. Les auteurs sont activement recherchés.





"Les auteurs étaient sous influence"

Vers 05h10, trois individus sont entrés dans le magasin. "Les auteurs étaient sous influence et volaient habituellement dans ce magasin", a expliqué Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai-Mons. "Les deux employés du magasin les ont repoussés. Il y a eu des heurts et un des employés a reçu un coup au niveau du thorax", a-t-il détaillé.

La victime s'est écroulée au sol et n'a pu être réanimée. L'homme, un Pakistanais né en 1971, est décédé vers 06h30."Aucune arme n'a été utilisée ou exhibée. Il n'y a pas de lésion extérieure sur le corps de la victime. Les trois auteurs, de nationalité française, ont pris la fuite", a poursuivi M. Bariseau. Un médecin légiste et la police judiciaire fédérale de Tournai sont descendus sur les lieux. Une instruction a été ouverte du chef de vol avec violences avec la circonstance aggravante que les faits ont entraîné la mort. "Une autopsie sera pratiquée ce vendredi soir. Il faut à présent établir s'il y a eu un lien de causalité entre l'agression et la mort du commerçant", a encore précisé le magistrat.