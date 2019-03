Tentative d'escroquerie à Verviers: il fait croire à un accident à un conducteur et simule un appel à son assureur

Les faits se sont passés le 27 mars dernier à Verviers, et nous sont rapportés par la police locale. Un conducteur circule à bord de son véhicule lorsqu'il entend un léger impact sur celui-ci. Ne voyant aucun autre véhicule à proximité, il pense qu'il s'agit d'une petite pierre qui a percuté sa carrosserie et poursuit sa route.

Arrivé devant son habitation, située rue du Panorama, un véhicule s'arrête derrière lui, et son conducteur l'interpelle en lui signalant qu'ils ont eu un accrochage et qu'il faut remplir un constat. Le suspect demande alors sa carte d'assurance à la victime et déclare qu'il va téléphoner à son assurance.

Il branche alors le haut-parleur de son téléphone afin que la victime entende la conversation. À l'autre bout du fil, un interlocuteur signale qu'étant donné que l'assuré est une personne âgée, une franchise de 3.000 euros est appliquée. À ces mots, la victime se méfie et met en doute la véracité de l'ensemble des faits, ce qui a pour effet de faire fuir le suspect.