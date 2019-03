Face à un contrôle de police sur l'E411, il fait demi-tour: course-poursuite à 200km/h sur l'autoroute

Un automobiliste originaire de la région bruxelloise a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi au terme d'une course poursuite sur la E411 en province du Luxembourg. Recherché pour être entendu dans le cadre de plusieurs dossiers, il a été privé de liberté.

D'importants moyens ont été déployés pendant la nuit de jeudi à vendredi dans le cadre d'une grosse opération policière menée en plusieurs endroits sur la E411 en province du Luxembourg.



Dans le courant de la soirée, un automobiliste sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants a fait demi-tour sur l'autoroute à la vue du barrage avant de prendre la fuite à vive allure. Le parquet du Luxembourg évoque la vitesse de 200 km/h.



Le chauffard a roulé plusieurs kilomètres les quatre pneus éclatés après avoir franchi une herse avant d'être finalement appréhendé et privé de liberté. Au cours de sa cavale, son véhicule a traversé champs et ruisseaux pour se retrouver à proximité d'un grand-feu du côté de Rulles, précise le parquet.



L'intéressé était recherché pour être entendu dans le cadre de plusieurs dossiers judiciaires.