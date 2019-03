Cyclisme: Alejandro Valverde veut raccrocher fin 2021

Le champion du monde Alejandro Valverde, vétéran des pelotons qui va fêter cette année ses 39 ans, compte prendre sa retraite en 2021 après dix-neuf saisons comme professionnel, a-t-il fait savoir dans une interview au quotidien catalan El Periodico diffusée vendredi.

"En principe, en 2021 je vais raccrocher, il faut bien que ça arrive un jour. Je courrai une saison de plus après les Jeux olympiques de Tokyo. Je crois que cela suffira", a dit le coureur espagnol, figure de l'équipe Movistar.

"Ensuite je verrai ce que je fais, si je me consacre à l'équipe de jeunes que j'ai montée à Murcie ou si je reste lié à (Movistar)", a ajouté Valverde.

Comptant plus de 120 victoires depuis le début de sa carrière en 2002, le puncheur espagnol a accumulé l'un des plus beaux palmarès du cyclisme moderne, en dépit d'une suspension de deux ans reçue dans le cadre de l'affaire de dopage Puerto en 2010.

Vainqueur notamment du Tour d'Espagne 2009 et de nombreuses classiques comme Liège-Bastogne-Liège (4 succès), Valverde a connu la consécration sportive avec son titre mondial conquis à l'automne dernier à Innsbrück, en Autriche. L'un de ses ultimes objectifs est désormais le titre olympique à Tokyo l'an prochain.

Malgré un début de saison 2019 un peu moins abouti avec une seule victoire, une étape de l'UAE Tour, le Murcien assure être toujours compétitif à bientôt 39 ans (il les aura le mois prochain).

"La seule différence c'est que cette année, au lieu d'accumuler les victoires, je décroche des deuxièmes places. Mais si je n'étais pas en forme, je ne pourrais même pas lutter pour la victoire", a-t-il souligné, balayant toute forme de lassitude.

"Je ne peux pas nier que la nouvelle génération qui arrive pousse très fort. Mais je garde l'enthousiasme et ce n'est pas qu'une question d'âge, sinon de temps passé au plus haut niveau, ce qui est le plus difficile", a fait valoir Valverde.

L'Espagnol a prévu de courir cette saison le Tour d'Italie (11 mai-2 juin) et le Tour d'Espagne (24 août-15 septembre) avant de tenter de défendre son titre mondial dans le Yorkshire, en Angleterre, en septembre.