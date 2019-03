Nombre record de touristes et de nuitées pour la Flandre en 2018

(Belga) La Flandre a accueilli, en 2018, un nombre record de touristes et a enregistré un nombre record de nuitées, ressort-il des chiffres publiés samedi par le ministre régional du Tourisme, Ben Weyts.

Quelque 14 millions de touristes se sont ainsi rendus au nord du pays l'an passé, en hausse de 9% sur un an. Le nombre de nuitées, lui, a augmenté de 8% à 33,2 millions. Ces progressions sont principalement dues aux touristes étrangers, venant notamment de Chine, du Japon et d'Inde, a précisé le ministre selon qui les séjours passés en Flandre ont également été plus longs. "Nous attirons davantage de touristes et nous parvenons dans le même temps à les faire rester plus longtemps", a souligné Ben Weyts. La majorité des touristes visitant la Flandre viennent toujours des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne. (Belga)