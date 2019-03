Un homme armé a pris en otages 3 personnes à Braine-l'Alleud: des tirs échangés avec la police, les unités spéciales envoyées

Une prise d'otages a été perpétrée vendredi soir dans une habitation de Braine-l'Alleud, a-t-on appris samedi auprès du parquet du Brabant wallon. Des tirs ont été échangés entre la police et le malfrat.

Un homme originaire de la région bruxelloise s'est introduit, pour un motif qui reste à déterminer, dans une propriété située le long de l'avenue du Castel, à proximité du golf de Sept Fontaines. Armé, il y a pris en otages un couple et une jeune fille âgée de 14 ans. Les trois victimes ont été violentées. L'homme leur a notamment porté des coups à la tête. Le couple et l'adolescente ont finalement réussi à échapper à leur agresseur.



Le parquet brabançon a été avisé des faits vers 21h00. L'intervention des unités spéciales de la police fédérale a été requise. Le suspect présentait un comportement anormal qui pourrait être lié à une forte prise d'alcool, de stupéfiants ou des deux. Restant seul sur les lieux, il est finalement sorti de l'immeuble, menaçant les policiers qui ont alors ouvert le feu. Neutralisé et blessé à la jambe, l'individu a été transporté à l'hôpital. Il a été privé de liberté et l'affaire a été mise à l'instruction.



Une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.