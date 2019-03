Accident mortel à Amay: le motard qui a perdu la vie était pompier

Ce samedi aux alentours 13h45, un accident de route s'est produit sur la RN 90 près de la centrale de Tihange, à Ombret (Amay), a rapporté le parquet de Liège. Deux voitures et une moto sont impliquées. Le motard, un pompier de la zone Hemeco, est décédé. La circulation a été interrompue jusqu'à 17h environ et un expert automobile s'est rendu sur place. Mais les circonstances de l'accident sont encore inconnues.Grièvement blessée, la victime a rapidement été emmenée à l'hôpital de la Citadelle à Liège. L'homme est cependant décédé deux heures plus tard, a confirmé le parquet. Le motard avait près de 60 ans et travaillait depuis plus de 30 ans à la caserne. En arrêt de travail depuis un ans, il participait encore aux réunions organisées par les pompiers. C'était le cas ce matin.A la caserne de Huy, le choc est très grand. Les postes de secours ont été inopérationnels durant l'après-midi et une nouvelle équipe a remplacé le personnel de garde de la journée, a-t-on appris auprès de la zone Hemeco.