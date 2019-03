Une explosion dans une usine en Chine fait sept morts

Sept personnes ont péri et cinq ont été blessées dimanche dans une explosion survenue dans une usine de composants électroniques de l'est de la Chine, ont annoncé les autorités locales.



L'accident est arrivé quand un conteneur utilisé pour entreposer des débris métalliques a pris feu à l'extérieur des bâtiments de cette usine de Kunshan, dans la province de Jiangsu, a déclaré le gouvernement local sur le réseau social WeChat."La cause de l'accident à l'extérieur de Kunshan Waffer Technology Corp. fait l'objet d'une enquête", peut-on lire dans le communiqué.Cet accident est survenu une semaine après l'explosion d'une usine chimique à Yangcheng, dans la même province, qui avait fait 78 morts, une des pires catastrophes industrielles en Chine ces dernières années.Le gouvernement a ordonné lundi aux autorités régionales d'ouvrir des "enquêtes complètes" sur les entreprises qui fabriquent ou stockent des composés nécessaires à la nitration - une réaction parmi les plus courantes et les plus dangereuses de la chimie industrielle.