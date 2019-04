Japon: la nouvelle ère impériale s'appelle "Reiwa"

(Belga) Le nom de l'ère impériale qui accompagnera le règne de l'empereur Naruhito se prononce "Reiwa" dont les deux idéogrammes peuvent signifier "agréable" ou "ordre" et "harmonie" ou "paix", a annoncé lundi le gouvernement japonais.

"Nous avons décidé en conseil des ministres extraordinaire que la nouvelle ère serait Reiwa", a précisé en conférence de presse le porte-parole de l'exécutif, Yoshihide Suga. L'orthographe en alphabet romain reste à confirmer. Le sens précis sera explicité par le Premier ministre plus tard. L'appellation de cette ère, dont la révélation est en soi un événement historique pour les Japonais, est le résultat d'une réflexion de plusieurs mois entre experts, personnalités d'origines diverses et dirigeants politiques "C'est un nom magnifique", a commenté devant les caméras de la chaîne publique NHK le prix Nobel de médecine, Shinya Yamanaka, qui faisait partie des neuf membres du comité de personnalités. L'annonce a été faite vers 11H40 locale (02H40 GMT) par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, qui a brandi devant les caméras un document encadré sur lequel étaient calligraphiés les kanjis (idéogrammes) choisis. Le tout a été diffusé sur les chaînes de télévision et des espaces publics similaires à des "fans zones" ont été installées dans plusieurs lieux du Japon. C'est la deuxième fois qu'un nom d'ère est annoncé de la sorte: la précédente était le 8 janvier 1989, le lendemain du décès de l'empereur Hirohito (aussi appelé empereur Showa, du nom de son ère). Ce nom d'ère accompagnera le règne de Naruhito qui débutera le 1er mai pour succéder à son père, le souverain Akihito, dont l'ère "Heisei" ("parachèvement de la paix" a débuté en janvier 1989).