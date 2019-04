La qualité de l'enseignement flamand a fortement baissé ces dernières années

La qualité de l'enseignement flamand a fait un bond en arrière au cours des dernières années, selon une enquête de la KULeuven, relayée par De Morgen lundi.



En 2003, l'enseignement flamand se classait parmi les meilleurs du monde. Les écoliers du nord du pays occupaient la première place du classement Pisa de l'OCDE en mathématiques et la troisième en lecture. Mais le niveau a fortement baissé ces dernières années, d'après une étude de la KULeuven, parue dans la revue spécialisée TORB.

Ses auteurs ont combiné les résultats des classements Pisa avec ceux de deux autres études internationales : PIRLS, qui évalue la maîtrise de la langue et l'aptitude à la lecture, et TIMSS, qui compare les compétences des élèves en sciences et mathématiques.

Selon la KULeuven, l'avantage que possédaient les élèves flamands sur les francophones en matière de lecture s'est réduit de moitié. Si les résultats diffèrent selon les réseaux, l'enseignement catholique accuse les plus importants reculs.