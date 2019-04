Camionnette suspecte à Couvin: trois hommes tentent d'approcher des jeunes

Trois individus qui ont adopté un comportement suspect envers deux jeunes, jeudi 28 mars et dimanche 31 mars à Couvin, font l'objet d'une enquête, a indiqué lundi matin le parquet de Namur.

Ces trois personnes, qui circulaient à bord d'une camionnette blanche Mercedes immatriculée en France, auraient tenté d'approcher une jeune femme de 21 ans et, quelque jours plus tard, un "pré-adolescent", selon les termes du parquet. C'est la première victime présumée qui a reconnu la camionnette et qui a crié pour prévenir le garçon et mettre en fuite le conducteur.

Selon le parquet de Namur, la manière de procéder est la suivante: la camionnette s'arrête à proximité des jeunes, le passager sort et s'approche. "Avec quelle intention? C'est ce que nous aimerions savoir", commente le parquet de Namur à la recherche de témoignages. Les témoignages proviennent de deux villages de la Commune de Viroinval (Olloy-sur-Viroin et Oignies-en-Thiérache).