Arbitrage controversé: 5 ans ferme requis contre Bernard Tapie pour "escroquerie"

(Belga) Le ministère public a requis lundi soir cinq ans de prison ferme à l'encontre de Bernard Tapie pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics" dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui lui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008 et qui a été annulé au civil pour "fraude".

Cet arbitrage, censé solder un vieux litige entre l'homme d'affaires et le Crédit Lyonnais, était "truqué" et M. Tapie, qui souffre aujourd'hui à 76 ans d'un double cancer, son "co-organisateur" et son "bénéficiaire principal", ont estimé les représentants du parquet. Par ailleurs, une peine de trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois ferme, a été requise lundi contre le PDG d'Orange Stéphane Richard, jugé à Paris dans cette même affaire de l'arbitrage controversé qui avait accordé à Bernard Tapie plus de 400 millions d'euros en 2008, quand M. Richard était directeur de cabinet à Bercy. M. Richard a fait une "présentation tronquée" du litige opposant M. Tapie au Crédit Lyonnais à l'ex-ministre de l'Economie Christine Lagarde, permettant cet arbitrage "truqué", ont estimé les représentants du ministère public. Ils ont également demandé une amende de 100.000 euros et que le tribunal correctionnel prononce contre le patron d'Orange une interdiction de toute fonction publique pendant cinq ans. (Belga)