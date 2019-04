Aucun train entre Namur et Gembloux ce matin en raison d'un vol de câbles

La circulation des trains était fortement perturbée mardi matin entre Namur et Gembloux en raison d'un vol de câbles sur plus de 500 mètres, a indiqué à Belga un porte-parole d'Infrabel.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire avait d'abord évoqué une tentative de vol de câbles avant de constater que des câbles avaient bel et bien disparu sur plusieurs centaines de mètres. Le trafic des trains est interrompu dans les deux sens entre Namur et Gembloux et le restera encore pour un certain temps.





"Cela va prendre encore un certain temps"



Plusieurs câbles ont été sectionnés et plusieurs autres ont été volés sur le tronçon entre Namur et Gembloux, ce qui empêche la circulation des trains dans les deux sens sur la ligne 161 (Namur-Bruxelles) entre les deux entités.

Des navettes de bus ont été organisées. "Cela va prendre encore un certain temps avant que la circulation des trains ne soit rétablie", a indiqué le porte-parole d'Infrabel vers 08h30, tout en précisant que le problème risque de ne pas être résolu avant la fin de l'heure de pointe matinale.