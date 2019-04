Décès d'un étudiant après un baptême - Les clubs d'étudiants de Louvain adhèrent à leur tour à une charte encadrant le bizutage

(Belga) Les clubs d'étudiants masculins de la KU Leuven ont a leur tour signé la charte des baptêmes, comme l'avaient précédemment fait les cercles des facultés et les clubs féminins après le décès d'un élève consécutif à une activité de baptême. Le recteur Luc Sels s'est dit satisfait et espère que les "activités dégradantes et dangereuses de décembre 2018 ne se répéteront pas".

Le 5 décembre dernier, l'étudiant de 20 ans Sanda Dia, fréquentant le cercle Reuzegom, est décédé lors d'un bizutage. Suite à cet incident tragique, les cercles étudiants et les clubs féminins de la KU Leuven avaient signé un texte préexistant remis sur la table et modifié en conséquence. Cette charte, rédigée en 2013, détaille les règles à suivre en matière de respect de l'être humain dans le contexte du baptême étudiant. Si les cercles de faculté souscrivaient à cette charte auparavant, les clubs d'étudiants refusaient de signer ce document de longue date. Suite au drame, les clubs d'étudiants avaient promis au recteur de soutenir la charte, mais à la date butoir du 1er mars l'association coupole de 27 clubs d'étudiants n'avait toujours pas contresigné le texte, pourtant soutenu par les clubs d'étudiantes. L'association comptait établir ses propres propositions bien que le recteur ne souhaitait pas négocier la charte en question. Des propositions ont été présentées lundi au recteur, mais vu que les règles internes établies par les membres plus âgés des clubs d'étudiants étaient très semblables à la charte, celle-ci a bel et bien été signée par l'association coupole. Le recteur s'est dit convaincu que les clubs "veulent entreprendre des pas concrets en faveur de la sécurité et du respect". L'université et les hautes écoles de Louvain considèrent désormais cette charte de baptême comme le texte de référence pour tous leurs étudiants, indépendamment de leur appartenance à une association. (Belga)