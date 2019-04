Colruyt va bannir les sachets uniques destinés aux fruits et légumes

(Belga) Colruyt va bannir progressivement de ses magasins, à partir de juin prochain, les sachets à usage unique destinés aux fruits et légumes, a annoncé mardi le groupe de distribution qui affirme qu'il va ainsi économiser quelque 150 millions de sachets sur une base annuelle.

Dès le 19 juin, les sachets à usage unique disparaîtront de 50 magasins pilotes, soit "tous les magasins Bio-Planet (29) et une vingtaine de magasins d'alimentation de Colruyt Meilleurs Prix, OKay, OKay Compact et Spar Colruyt Group dans les régions de Lier, Courtrai, Mons et Dinant". Et d'ici la fin octobre 2019, tous les magasins du groupe auront franchi le pas. Colruyt introduira en remplacement un nouveau modèle de sac réutilisable minimum 100 fois, transparent et susceptible d'être lavé en machine. Il pourra supporter jusqu'à quatre kilogrammes de denrées. "Par cet engagement, Colruyt Group veut participer pro-activement au dégagement d'une solution globale en Belgique afin de réduire le recours au plastique", explique encore l'enseigne, qui offrira des sacs réutilisables à ses clients "Xtra". (Belga)