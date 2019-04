Une femelle cachalot enceinte découverte échouée en Sardaigne: elle avait ingéré plus de 20 kg de plastique

L'information a été communiquée par le ministre italien sur sa page Facebook. Un cachalot a été retrouvé mort en Sardaigne. Il s'agissait d'une femelle qui portait un fœtus. 22 kg de plastique ont été retrouvés dans son organisme. Un drame qui rappelle l'importance d'agir contre les problèmes de déchets qui se retrouvent dans l'eau et deviennent ainsi un véritable poison pour les espèces marines.

Ce type de pollution, également prégnante dans d'autres pays du Sud-Est asiatique, est responsable de la mort régulière de baleines, tortues et autres espèces sauvages. Fin 2018, un cachalot a été retrouvé mort en Indonésie avec près de six kg de déchets en plastique dans l'estomac, dont 115 verres. La même année, une baleine est morte en Thaïlande après avoir avalé plus de 80 sacs en plastique. Quelques jours après, une grosse tortue verte subissait le même sort.