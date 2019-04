Donald Trump se dit prêt "à 100%" à fermer la frontière avec le Mexique

(Belga) Donald Trump s'est redit prêt mardi à fermer la frontière sud des Etats-Unis si les autorités mexicaines n'agissaient pas pour endiguer les arrivées de migrants aux Etats-Unis. "Si elles ne le font pas ou si nous ne parvenons pas à un accord avec le Congrès, la frontière sera fermée, c'est sûr à 100%", a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche.

La fermeture portera peut-être uniquement sur "de larges pans de la frontière" et pas sur toute sa longueur, a-t-il précisé, promettant une annonce "dans les prochains jours". Il avait menacé vendredi dans un tweet de fermer cette frontière dès cette semaine si le Mexique ne mettait pas "fin immédiatement à toute l'immigration clandestine qui arrive aux Etats-Unis". Plusieurs voix, notamment au sein des républicains, se sont ensuite élevées pour le mettre en garde sur les conséquences d'une telle décision pour l'économie américaine. "C'est sûr que cela aura un impact sur l'économie", a reconnu Donald Trump, mais "la sécurité est plus importante", a-t-il jugé. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a immédiatement exprimé son désaccord. "Fermer la frontière pourrait avoir un impact économique catastrophique sur notre pays et j'espère que nous n'allons pas le faire", a-t-il dit à la presse. (Belga)