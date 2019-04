Météo - Pluie, averses et coups de tonnerre ce mercredi

(Belga) Le temps sera variable ce mercredi avec des périodes de pluie ou d'averses, d'après les prévisions de l'IRM. Quelques coups de tonnerre ou de grésil seront même possibles, surtout au cours de l'après-midi. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest.

En soirée et durant la nuit, les averses laisseront la place à un temps calme et sec avec des éclaircies ainsi que des passages nuageux. Des nuages bas ou de la brume pourront toutefois se former par endroits. Les températures chuteront vers des valeurs entre 0 et 4 degrés, sous un vent faible de secteur sud à sud-est. De faibles gelées au sol pourront d'ailleurs se produire par endroits. (Belga)