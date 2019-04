Retour d'un temps sec durant la nuit

(Belga) Le temps sera variable avec des averses et des éclaircies mercredi après-midi. Quelques coups de tonnerre et du grésil seront également possibles, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 9 à 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique, tandis que le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-est.

Mercredi soir et durant la nuit, les averses laisseront la place à un temps pratiquement sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Ces derniers resteront majoritaires dans l'est du pays. Les températures chuteront vers des valeurs comprises entre 1 et 4 degrés, sous un vent faible ou modéré, généralement de secteur sud à sud-est. De très faibles gelées au sol seront également possibles par endroits. Jeudi, le temps sera généralement sec malgré quelques averses locales. Dans l'ouest du pays, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Dans l'est, par contre, la nébulosité sera plus abondante et le risque de précipitations un peu plus important. Les températures atteindront des valeurs de 4 à 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 10 degrés en plaine. La journée de vendredi sera ensuite ensoleillée, malgré des nuages un peu plus nombreux l'après-midi. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés dans le centre. (Belga)