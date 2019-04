Le bilan des inondations en Iran s'élève à 62 morts

Le bilan des inondations d'une ampleur inédite qui touchent l'Iran depuis quinze jours s'élève désormais à 62 morts, a déclaré mercredi aux médias locaux le chef de l'Organisation iranienne de la médecine légale.

La province la plus affectée est celle de Fars dans le sud-ouest du pays où 21 personnes ont péri, a dit ce responsable, Ahmad Shojaee, à l'agence semi-officielle Fars. Les deux autres provinces les plus touchées sont celles de Lorestan (ouest) avec 14 morts et Golestan (nord) avec 8 morts.

Des décès ont été signalés dans 11 des 31 provinces du pays. Le bilan pourrait encore s'alourdir, l'agence de presse Isna soulignant que le bilan actuel était celui des victimes répertoriées par la police judiciaire à travers l'Iran.

L'Iran est frappé par de violentes intempéries depuis quinze jours.

Une première vague d'inondations a touché le nord-est du pays le 19 mars et une seconde l'ouest et le sud-ouest le 25 mars faisant au total 45 morts à travers le pays.

Une dernière vague sévit depuis le 1er avril, des pluies torrentielles s'abattant sur l'ouest le sud-ouest du pays.

Les inondations ont affecté notamment le réseau routier. Ainsi, "78 routes interurbaines ont été bloquées alors que 2.199 routes rurales et 84 ponts ont été emportés par les inondations", a indiqué Behnam Saeedi, porte-parole de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes.

"Dans 15 provinces, 141 cours d'eau sont sortis de leur lit et quelque 400 glissements de terrain ont été signalés", a-t-il dit à la télévision nationale.

Selon le gouvernement iranien, les inondations ont endommagé environ 12.000 km de routes, soit 36% du réseau routier du pays.