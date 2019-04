Circulation ferroviaire fortement perturbée entre Bruxelles et Liège ce mercredi soir

La circulation des trains est fortement perturbée mercredi entre Bruxelles et Liège à la suite d'un acte de vandalisme et d'un accident qui ont touché les lignes 2 et 36.

Le premier incident a eu lieu aux alentours de 12h15, indique à Belga un porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Une caténaire d'un train a été arrachée à Ans au niveau des aiguillages. Après une inspection du véhicule, les services d'Infrabel ont constaté vers 17h45 qu'il s'agit d'un acte de vandalisme. Une pièce métallique aurait été jetée sur le train lors de son passage, ce qui a entraîné l'immobilisation du véhicule. La police est sur les lieux et mène une enquête pour retrouver le ou les vandales, indique encore Infrabel.Un deuxième incident, survenu vers 14h35, a aggravé la circulation déjà difficile sur la ligne 36. Un camion a arraché par accident une caténaire à un passage à niveau, à hauteur de Tirlemont, immobilisant les rares passagers qui voyageaient encore sur cette ligne. Les problèmes liés à ces deux incidents devraient être résolus vers 20h00.Par ailleurs, Infrabel signale que les conséquences de l'accident de lundi à Halanzy, se font toujours ressentir mercredi. La circulation des trains avait été interrompue sur la ligne 165, entre Virton et Athus après qu'un camion dont la benne était relevée a arraché un caténaire à hauteur d'un passage à niveau. La circulation devrait être entièrement rétablie dans la journée de jeudi.