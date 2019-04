"Fast and Furious" et "Downton Abbey": le menu varié d'Universal au CinemaCon

Une version cinéma de la célèbre comédie musicale "Cats", un film dérivé de la saga "Fast and Furious" et Octavia Spencer s'essayant à l'horreur: les studios Universal ont présenté mercredi leurs prochaines sorties au CinemaCon de Las Vegas.

Explosions, bagarres épiques et bien sûr des voitures, beaucoup de voitures: "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", avec Dwayne "The Rock" Johnson et Jason Statham, est fidèle à la recette des films qui l'ont précédé.

Mais dans cette dernière édition, "The Rock" rend aussi hommage à ses origines samoanes en effectuant à l'écran un Siva Tau, danse rituelle des Samoa. "Je suis tellement fier de montrer aussi ma culture", a dit l'acteur.

Le méchant du film est Idris Elba, qui joue aussi dans "Cats". Outre la star britannique, la comédie musicale compte à son générique les actrices oscarisées Judi Dench et Jennifer Hudson, ainsi que Rebel Wilson et Taylor Swift.

Une autre lauréate de la prestigieuse statuette, Octavia Spencer, fait quant à elle ses débuts dans l'horreur avec "Ma", qui montre, explique-t-elle, "comment les conséquences du harcèlement et de l'intimidation pendant l'enfance peuvent durer longtemps, et comment la vengeance peut attendre".

Universal vient de connaître un succès critique et public avec un autre film d'horreur, "Us", de Jordan Peele, dans lequel les membres d'une famille américaine se retrouvent aux prises avec leurs doubles malveillants.

Parmi les sorties les plus attendues figure "Downton Abbey", la suite --mais sur grand écran-- des aventures de la famille Crawley, qui ont tenu en haleine de nombreux téléspectateurs pendant six saisons. Cette fois, la famille attend une visite du roi et de la reine d'Angleterre.