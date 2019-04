70e anniversaire l'OTAN - A Washington, Reynders rend hommage aux soldats tombés lors de la Bataille des Ardennes

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) a rendu hommage, mercredi à Washington, aux soldats tombés lors de la Bataille des Ardennes il y a près de 75 ans. "Cela ne laisse jamais indifférent", a commenté le ministre durant une courte allocution.

Didier Reynders est actuellement à Washington à l'occasion du 70e anniversaire de l'Alliance atlantique, célébré jeudi. Les ministres des Affaires étrangères des 29 Etats membres se réunissent pour l'occasion dans la capitale américaine. En marge cet événement, M. Reynders a prévu avec son homologue luxembourgeois Jean Asselborn une visite au cimetière national d'Arlington. Les deux hauts diplomates ont déposé une gerbe devant le monument de la Bataille des Ardennes, cette dernière grande offensive allemande en fin de Seconde Guerre mondiale. Cet affrontement majeur, dénommé "The Battle of the Bulge" outre-Atlantique, a fauché la vie de dizaines de milliers de soldats américains durant les froids mois de décembre 1944 et janvier 1945. M. Reynders a pris la parole au cours de la commémoration à Washington. "Cela ne laisse jamais indifférent", a-t-il souligné, "chaque tombe renferme une histoire personnelle, mais elles ont toutes signifié une chose: ces soldats ont servi leur pays, protégé leur nation, leurs valeurs, avec courage et bravoure, et ils se sont sacrifiés pour cela". Le ministre a terminé par une analogie avec les soldats belges qui se sont battus aux côtés des Américains, comme en Corée et en Afghanistan. "Continuons à unir nos forces", a-t-il enjoint, alors que l'alliance transatlantique fête son 70e anniversaire. "Ce projet d'unité et de solidarité est un gage de paix et de stabilité depuis sept décennies", a-t-il conclu. (Belga)