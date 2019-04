Interruption de séance au Parlement de Wallonie à cause... d'un BÉBÉ

Les discussions se poursuivaient, mercredi soir au Parlement de Wallonie, quand la séance plénière a subitement été interrompue à la demande du chef de groupe libéral Jean-Paul Wahl. En cause: une vive altercation ayant eu lieu quelques instants plus tôt entre le greffier et Laetitia Brogniez dans la cafétéria du parlement où la députée libérale se trouvait avec son bébé de quelques semaines, ont rapporté plusieurs parlementaires, visiblement choqués par la scène.





Selon le règlement du parlement, seuls les députés - et pas leur bébé donc - ont accès à cette salle. Et au parlement wallon, on ne badine pas avec le règlement. La séance plénière a finalement repris au bout d'une bonne trentaine de minutes, une interruption durant laquelle les discussions sont allées bon train, notamment entre chefs de groupe qui devraient demander prochainement une modification du règlement.