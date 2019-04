500 manifestants à Bruxelles, entre espoir et déception

(Belga) Quelque 500 personnes, selon la police, ont manifesté ce jeudi dans les rues de Bruxelles en faveur du climat. Le cortège, invariablement mené par Anuna De Wever, Kyra Gantois et Adélaïde Charlier, s'est élancé vers 11h00 sur le boulevard du Jardin Botanique pour rejoindre la gare du Midi.

Pour la douzième semaine consécutive, les marcheurs ont brandi pancartes et slogans, dans l'espoir d'être entendus. Mais la déception dans la foule était palpable. La semaine dernière, la loi climat que de nombreux citoyens réclament à cor et à cris depuis des mois a été renvoyée à l'après 26 mai, faute de consensus à la Chambre sur la manière de l'adopter. "Nous sommes très déçus, c'est très difficile à avaler et c'est probablement ce qui explique la baisse de participation aujourd'hui", a affirmé Adélaïde Charlier, la porte-parole francophone du mouvement Youth For Climate. L'espoir continue néanmoins d'animer les jeunes. Parmi les manifestants, Guillaume, Leynell, Dek et Amine, de l'Institut Saint-Joseph à Etterbeek, restent optimistes. "Les mentalités changent, les choses bougent", affirment-ils. "La ténacité des jeunes est exceptionnelle", ajoute Bruno Goffart, membre des Grands-parents pour le climat, venu soutenir ceux qui "trouvent la force de surmonter la déception". Ce jeudi, une délégation d'agriculteurs et d'agricultrices s'est également jointe aux irréductibles marcheurs. "Nous sommes les premières victimes des aléas climatiques", rappellent Jean-Yves Vancompenolle et Bernadette Vrommane, venus faire entendre leur voix avec des dizaines d'autres. En participant, ils veulent faire passer le message que "l'agriculture est certes une partie du problème climatique, comme toutes les activités humaines, mais elle en est aussi victime et porteuse de solutions", précise la Fédération wallonne de l'Agriculture (Fwa). Le cortège devait se disloquer à la gare du Midi. (Belga)