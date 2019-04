Un employé communal soupçonné de détournement à Péruwelz

Un employé de la Ville de Péruwelz aurait été placé sous mandat d'arrêt, soupçonné de détournement, rapporte Sudpresse jeudi. La Ville précise de son côté dans un communiqué qu'aucune perquisition dans les locaux communaux ni mise sous scellés n'a été opérée jusqu'à présent.





Selon Sudpresse, l'employé communal aurait été placé sous mandat d'arrêt jeudi dernier. Le parquet de Tournai-Mons se refuse toutefois depuis une semaine à dévoiler la moindre information sur ce dossier.Le collège communal de Péruwelz a lui tenu à apporter des précisions. "Contrairement à ce qui est évoqué (dans la presse), il n'y a eu à ce jour ni perquisition dans les locaux communaux ni mise sous scellés", insiste-t-il dans un communiqué. Si "l'inculpation de cet employé administratif aux affaires générales depuis 2002 a bien évidemment mis en émoi l'administration et l'autorité politique", le collège rappelle "qu'en l'absence de précision sur les faits reprochés, (l'agent) doit bénéficier de la présomption d'innocence".Il ajoute que "les infractions 'administratives' reprochées remontent à 2017, sous la législature 2012-2018". Le collège va se porter partie civile afin d'avoir accès au dossier. "L'administration communale et l'autorité politique collaborent évidemment avec les enquêteurs et la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire", assure encore le communiqué.