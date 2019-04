Pourquoi l'odeur d'un même parfum peut-elle varier au cours du temps?

Ce soir après le RTL INFO 19H, le magazine tout s'explique s'intéresse au monde de la parfumerie. Un sujet tabou au sein de ce secteur sera abordé: le fait qu'un même parfum puisse subir des changements au fur et à mesure des années, comme dans le cas où par exemple, des substances allergisantes ont été enlevées.

Johan organise des ateliers sur la parfumerie vintage: une occasion pour lui de mettre en avant les différences entre deux parfums. Il demande aux participants de donner des qualificatifs aux différentes bouteilles qu'il fait humer. Et étonnamment, parfois, le même parfum à des années d'écart n'a plus la même odeur.

"Aujourd'hui, on a des matières qui manquent ou qui sont interdites: cela peut être problématique auprès des consommateurs et de la clientèle qui ne comprend pas pourquoi le parfum sent différemment".

Ce sujet est tabou dans le milieu de la parfumerie: pas question pour les grandes marques de risquer de perdre des fidèles clients effrayés par ces changements.

