Jusqu'à 18 degrés durant le week-end et lundi

(Belga) Samedi, dimanche et lundi, le temps sera plus doux avec des maxima de 13 à 18 degrés, annonce vendredi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Vendredi, après une nuit froide, la matinée sera calme et ensoleillée. L'après-midi, le ciel deviendra partiellement nuageux mais le temps restera sec. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et 13 ou 14 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera faible à modéré de secteur est. L'après-midi, il s'orientera au secteur nord-est à la Côte. En soirée et durant la nuit, le temps restera sec avec des éclaircies mais aussi pas mal de champs nuageux. Par endroits, de la brume ou un banc de brouillard pourra se former. Les minima se situeront entre 0 et 6 degrés, sous un vent faible à parfois modéré de secteur est. Samedi, le temps restera sec mais la nébulosité deviendra variable à abondante. Les maxima seront doux pour la saison, avec des valeurs de 13 degrés à la mer ainsi qu'en Haute Belgique à localement 18 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur est. A la Côte, une brise de mer soutenue de nord- est s'établira l'après-midi. Dimanche et lundi, le temps restera doux avec des maxima de 13 à 18 degrés, malgré quelques averses par endroits. (Belga)