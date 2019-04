Panne sur le réseau fixe Proximus: problème résolu, les numéros d'urgence à nouveau disponibles

Proximus nous a annoncé vers 19H que la panne survenue sur son réseau fixe était résolue. Les numéros d'urgence (100, 101, 112), qui ont été injoignables durant l'après-midi ce vendredi, sont à nouveau disponibles.

La nouvelle est tombée vers 19h. Proximus nous a indiqué que le système se remettait progressivement en route. "Proximus a travaillé activement sur des solutions et peut affirmer que depuis 19h, les problèmes sur le réseau téléphonique fixe de Proximus sont résolus. Les numéros d’urgence sont à nouveau disponibles", a indiqué la société sur Twitter.



Peu après, Proximus a assuré qu'elle tenait à l'oeil la situation. "Nous monitorons de très près toutes les activités pour être sûrs de pouvoir garantir un service complet et qualitatif sur le réseau téléphonique fixe. Nous présentons nos excuses pour tout désagrément", a déclaré l'entreprise.





16h: Des témoins nous disent ne pas pouvoir joindre les secours



Plusieurs témoins nous ont signalé des difficultés pour joindre les services d'urgence ce vendredi après-midi. "Un accident a eu lieu sur la N4 à Namur et les numéros d'urgence ne fonctionnent pas. J'ai dû appeler une connaissance... Heureusement qu'il n'y a pas de blessé", a indiqué un témoin via le bouton orange Alertez-nous. D'autres personnes ont également confié avoir des difficultés pour utiliser le réseau Proximus.





17h: Proximus en dit plus



Vers 17h, Proximus était en mesure de préciser que les problèmes étaient liés aux lignes fixes. "Conséquence: les services d'urgence ne sont joignables que par des lignes fixes Proximus. Les GSM, peu importe le réseau, et les téléphones fixes qui ne sont pas Proximus n'arrivent pas à contacter les services de secours", nous a confié Haroun Fenaux, porte-parole de l'entreprise.



Les perturbations ont aussi concerné les lignes fixes des particuliers.





Les zones de secours mettent en place des lignes alternatives

Prises de court, les zones de secours et de police ainsi que les provinces ont communiqué au compte-gouttes des numéros alternatifs pour joindre les urgences.