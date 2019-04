Verviers: sous certificat médical depuis mars, Muriel Targnion sera absente jusqu'en septembre

La bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion (PS), sous certificat médical depuis la mi-mars, a fait savoir vendredi après-midi aux autres membres du collège verviétois qu'elle serait absente jusqu'en septembre.



Une absence de six mois consécutive au déferlement de critiques qui ont suivi la manifestation du 19 février lors de la venue de Théo Francken (N-VA), l'ex-secrétaire d'état à l'Asile et à la Migration, venu pour présenter son livre.



Ce soir-là, la bourgmestre avait manifesté au côté de quelque 200 personnes rassemblées devant l'Hôtel Verviers où M. Francken devait présenter son bouquin "Continent sans frontière".



Des heurts entre des militants d'extrême-droite et des manifestants étaient survenus et une déferlante de critiques s'était alors abattue sur la bourgmestre de Verviers en raison de cette présence au côté des opposants à la venue de l'ex-secrétaire d'Etat. Ces attaques avaient été vécues difficilement par la bourgmestre de Verviers qui avait décidé de prendre un peu de recul par rapport à la vie politique une dizaine de jours après les événements.



Revenue ensuite aux affaires, Muriel Targnion était plus discrète depuis trois semaines et son absence au conseil communal mais aussi à la présentation du projet "O Quai", il y a quelques jours, avait suscité des interrogations.





Un rapport accablant contre la bourgmestre



Épinglée dans un rapport de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale suite à sa présence dans le camp des manifestant, rendant dès lors l'action de la police difficile selon ledit rapport, la bourgmestre de Verviers a fait savoir vendredi qu'elle serait indisponible jusqu'en septembre prochain. Son remplacement sera assuré par Alexandre Loffet qui faisait déjà office ces trois dernières semaines de bourgmestre faisant fonction.