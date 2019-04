Assises de Namur - Angel Cebrian y Rodriguez condamné à 15 ans de prison

(Belga) La cour d'assises de Namur a condamné vendredi Angel Cebrian y Rodriguez à 15 ans de prison pour l'assassinat de Marc Hallaux.

Il a fallu près de dix heures à la cour d'assises de Namur pour rendre un verdict final dans l'affaire de l'assassinat de Marc Hallaux. Angel Cebrian y Rodriguez, l'ex-compagnon de la nouvelle amie de la victime, Annick, a été condamné à une peine de 15 ans. L'avocat général en avait requis 30. Les faits s'étaient passés le 3 septembre 2017, à Naninne, au domicile de Marc. Angel, après avoir loué dans les jours qui précèdent une voiture plus discrète et fait mine de se rendre au cinéma, s'était en réalité rendu au domicile de son rival et lui avait porté de nombreux coups de couteau dont plusieurs étaient mortels. Il se serait emparé du GSM de la victime, prétendant y avoir trouvé des bribes de conversation érotiques entre la victime et une prétendue Justine, dont les enquêteurs n'ont jamais retrouvé la trace. C'est sa compagne Annick, étonnée que Marc ne réponde pas à ses SMS, qui s'était rendue à Naninne, avait découvert le corps de son défunt ami et avait orienté les enquêteurs sur la piste d'Angel. (Belga)