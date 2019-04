Chinoise arrêtée dans une propriété de Trump: une preuve de la "menace" chinoise

(Belga) L'arrestation d'une Chinoise en possession d'un "logiciel malveillant" dans une propriété de Donald Trump en Floride est emblématique de "la menace que représente la Chine", a déclaré vendredi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

L'affaire est encore assez obscure. Le week-end dernier, alors que le président des Etats-Unis se trouvait dans son luxueux complexe de Mar-a-Lago, Zhang Yujing s'est introduite dans cette vaste propriété. Après avoir réussi à passer les premiers contrôles, elle a finalement être appréhendée en possession de quatre téléphones portables, d'un ordinateur, d'un disque dur et d'une clé USB contenant "un logiciel malveillant". Elle a été inculpée pour fausses déclarations et intrusion sur un site sécurisé. Prié par la chaîne CBS de dire s'il s'agissait d'un acte d'espionnage, Mike Pompeo a expliqué ne pas pouvoir "entrer dans les détails" d'une enquête en cours. Mais il a assuré que les autorités s'y intéressaient de près. Et il a laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, faisant le lien avec "le vol de propriété intellectuelle américaine" régulièrement reproché par Washington à Pékin. "Je crois que cela montre aux Américains la menace que représente la Chine, les efforts qu'ils font ici aux Etats-Unis, pas seulement contre des responsables gouvernementaux mais de manière plus large", a-t-il insisté. "Le président Trump est déterminé à lutter contre" le "vol de propriété intellectuelle américaine", "c'est un des sujets qui sont au coeur des négociations commerciales" avec la Chine, a-t-il ajouté. Semblant là aussi faire un parallèle avec l'incident de Mar-a-Lago, il a décrit des Chinois "qui viennent" et se saisissent de "la propriété intellectuelle américaine" grâce à des "logiciels". Et il a plus largement évoqué "la menace de leur espionnage ici, aux Etats-Unis".