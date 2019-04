Iran: Le bilan des inondations en Iran grimpe à 70 morts

(Belga) Le bilan des inondations d'une ampleur inédite qui touchent l'Iran depuis quinze jours s'élève désormais à 70 morts, a indiqué vendredi soir l'agence officielle IRNA.

"Les inondations ont fait également 791 blessés, dont 45 sont encore hospitalisés", a indiqué à IRNA Pirhossein Koolivand, chef des services de secours d'urgence (EMS). La province la plus affectée est celle de Fars dans le sud-ouest du pays où 23 personnes ont péri, a-t-on indiqué de même source. L'Iran est frappé par de violentes intempéries depuis 19 jours. Une première vague d'inondations a touché le nord-est du pays le 19 mars et une seconde l'ouest et le sud-ouest le 25 mars faisant au total 45 morts à travers le pays. Une dernière vague sévit depuis le 1er avril, des pluies torrentielles s'abattant sur l'ouest le sud-ouest du pays. Selon le gouvernement iranien, les inondations ont endommagé environ 12.000 km de routes, soit 36% du réseau routier du pays. (Belga)