La police pourra "très bientôt" vérifier sur place la validité des permis de conduire

(Belga) La police sera "très bientôt" équipée d'un système lui permettant de savoir directement lors des contrôles si un conducteur dispose d'un permis de conduire valide. Prétendre avoir perdu son permis alors qu'on n'a plus le droit de rouler ne sera plus possible, a indiqué lundi le porte-parole du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR).

Alors qu'un homme qui ne possédait pas de permis en règle a commis un accident avec délit de fuite samedi à Hasselt, la juge au tribunal de police de Louvain Kathleen Stinckens a relevé qu'elle était de plus en plus confrontée à des prévenus à qui une interdiction de conduire avait déjà été ordonnée mais qui ne la respectaient pas. A l'avenir, la police pourra vérifier dans une base de données directement lors des contrôles si un conducteur dispose d'un permis de conduire valide. "C'est presque fait. Il reste juste à régler quelques aspects techniques", affirme-t-on au cabinet Bellot. "Très bientôt, la police pourra vérifier si c'est à raison que quelqu'un affirme avoir perdu ou oublié son permis de conduire." (Belga)