Rolls Royce, Bugatti, Aston Martin,... : ces voitures de LUXE ont des capacités HORS NORMES (photos et vidéo)

Le salon de l'auto c'est aussi du rêve, du cuir, du luxe, … Bref, de l'exclusif. Notre journaliste Philippe Jacquemotte a pu observer certains modèles d'exception. Des véhicules dotés de capacités hors normes.

Au salon de l'auto cette année, on peut admirer la nouvelle Bentley Continental GT. Elle est équipée d’un moteur W12 de 6 litres de cylindrée, développant 635 chevaux. Ce véhicule, c'est aussi 260.000 euros de raffinement.





La Rolls Royce Phantom: la voiture la plus silencieuse du monde

Ce modèle concurrence la Rolls Royce Phantom, qui fait 5,99 mètres de long. Elle dispose de phares laser et de suspensions pneumatiques. Il s'agit de la voiture la plus silencieuse au monde. "Il y a 120 kilos qui ont été consacrés à l'insonorisation de la voiture et au confort des passagers, explique Stéphane Sertang, administrateur délégué de "Ginion Group", au micro de notre journaliste . Quand on est dans la voiture, on a l'impression d'être dans une bulle".











Des voitures qui rivalisent de rapidité

Chez Aston Martin, il y a le luxe, mais aussi le sport. La nouvelle Vantage est présentée en première européenne. La voiture roule à 314 km/h.





Elle ne rivalise cependant pas avec la Ferrari 488 GTB, qui roule, elle, à 340 km/h.

De son côté, la McLarren 720 S fait encore mieux. En effet, ce véhicule dispose de 720 chevaux et d'un châssis en carbone. Elle passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et peut atteindre 360 km/h.





La Bugatti Chiron: imbattable question vitesse

Mais dans cette catégorie, la palme revient à la Bugatti Chiron. Seuls 500 exemplaires sont vendus dans le monde entier. Il faut dire qu'elle coûte 2.500.000 euros. Selon nos informations, il y en aurait deux en Belgique. "La voiture ultime. 1.500 chevaux, plus de 400 km/h. Vraiment, une voiture de folie", commente Thierry Du Parc, directeur de Bugatti Belgique.