JO-2018: les athlètes russes "extrêmement déçus" de la décision du CIO

La commission des athlètes du Comité olympique russe (ROC) s'est dite mardi "extrêmement déçue" par la décision du Comité international olympique (CIO) de refuser d'inviter aux Jeux d'hiver 2018 les 15 Russes blanchis de leur suspension à vie pour dopage et qui en avaient fait la demande.

"C'est avec une extrême déception que les membres de la commission des athlètes du ROC ont appris la décision", indique l'organisation dans un communiqué.

"Il est surprenant que le CIO prenne cette décision soit-disant sur la base d'informations supplémentaires, douteuses et anonymes issues du témoignage d'un seul escroc, et non pas sur la base d'une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) et de multiples tests antidopages réalisés par les athlètes russes sur plusieurs années", poursuit-t-elle.

Selon le ROC, "les droits des athlètes russes propres sont enfreints sans accusation claire et fondée". "Le refus massif des athlètes russes +propres+ viole le principe d'égalité et met en doute l'efficacité de la justice", poursuit le communiqué.

"Les rêves des athlètes souhaitant participer aux jeux Olympiques et qui en ont gagné équitablement le droit sont en train d'être détruits, et des dégâts irréparables sont en train d'être causés aux idéaux et aux valeurs de base de l'olympisme", conclut le ROC.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a levé totalement la semaine dernière les sanctions et suspensions à vie de 28 sportifs ou membres de l'encadrement russes, infligées par le CIO pour leur implication présumée dans le système de dopage institutionnalisé mis en place par la Russie.

Mais lundi le CIO a décidé de ne pas inviter les 15 athlètes blanchis qui avaient demandé à pouvoir concourir à Pyeongchang.