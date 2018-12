Un pont s'est soulevé d'un mètre près de Visé: "Les haubans se sont rétractés, il y en a pour des mois"

Sans doute en raison des températures négatives de ce jeudi matin, le pont de Lixhe (Visé, province de Liège) s'est soulevé de plusieurs dizaines de centimètres. La circulation sur et sous le pont a été interdite. L'accès sera fermé plusieurs mois.

Le pont de Lixhe s'est soulevé de plusieurs dizaines de centimètres, près de Visé, ce jeudi matin. La rue des Cimentiers (N602), proche de la frontière avec les Pays-Bas, passe par ce pont.

Comme le montre la photo envoyée par Sabine via le bouton orange Alertez-nous, "le pont de Lixhe est fermé, le pont s'est soulevé de 40 cm". Sur la partie la plus à droite, le soulèvement du pont atteint facilement un mètre.

"Les haubans se sont rétractés, les ingénieurs du MET (Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments) sont en train d'inspecter la structure pour comprendre les raisons. Il y a pas mal de monde qui arrive", nous a expliqué Guy Jolly, responsable de la communication en cas de plan d'urgence, pour la commune de Visé.





Le gel en cause ?

Plusieurs hypothèses ont rapidement été évoquées pour expliquer ce phénomène totalement inédit dans la région. La plus populaire d'entre elles vise donc les températures hivernales de ces derniers jours. D'après Marc, un témoin sur place qui a entendu des conversations, "apparemment le gel est en cause" et aurait provoqué le soulèvement du pont. "Ce n'est pourtant pas la première fois qu'il gèle fort depuis la construction du pont en 1984, mais là, les haubans se sont tellement rétractés qu'ils ont soulevé le pont".



Mais d'après plusieurs experts, le gel ne serait pas la cause du soulèvement du pont de Lixhe. Le problème serait dû à une pièce localisée, défectueuse et non vitale de l'ouvrage.





La circulation routière bloquée plusieurs mois



Pour l'heure, la circulation sous et sur le pont reste interdite. "Le passage fluvial devrait bientôt pouvoir être rouvert. Les navires pourront donc à nouveau circuler", a déclaré Marcel Nevel, le bourgmestre visétois, ce jeudi après-midi. "Le passage sur le pont ne pourra, quant à lui, pas être emprunté par les automobilistes durant les prochains mois. D'importants travaux vont être entrepris pour réparer la structure".



Plusieurs déviations seront mises en place pour les habitants des villages de Lixhe et de Lanaye ainsi que pour les personnes qui doivent se rendre dans les entreprises situées de l'autre côté de l'eau.